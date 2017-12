Presionaron a Miroslava a revelar fuentes, dicen en audiencia de 'El Larry'

CHIHUAHUA.- Durante la audiencia de vinculación a proceso de Juan Carlos Moreno Ochoa alias El Larry, acusado de orquestar y participar en el homicidio de la periodista Miroslava Breach, se dijo que la corresponsal de La Jornada fue presionada a que revelara sus fuentes.



El Ministerio Público explicó que el vocero del Comité Estatal del PAN en Chihuahua, Alfredo Piñera, pidió a Breach que le revelará las fuentes de una información en la que evidenció que narcotraficantes colocaban a los jefes de las policías municipales en poblados de la sierra.



Piñera dijo a las autoridades que la solicitud a la periodista, la hizo a petición del exalcalde de Chinipas (de donde Breach era originaria), Hugo Amed Shcultz, bajo el pretexto de que había sido amenazado por el cártel que domina en la región; posteriormente el propio exedil advirtió a la reportera que “no pisara la sierra”.



En la audiencia, el presunto autor intelectual del homicidio no estuvo presente por las lesiones ocasionadas durante su captura en la madrugada del pasado 25 de diciembre.



Todavía el Ministerio Público continúa con la exposición de sus averiguaciones al juez de Control, Jorge Napoleón Raya Valdéz, por lo que no ha definido si le vinculará o no a proceso.



La también columnista del diario Norte de Juárez fue asesinada el pasado 23 de marzo.