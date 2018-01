Eva Cadena regresa al Congreso de Veracruz

XALAPA.- Eva Felícitas Cadena Sandoval regresó hoy a su curul en el Congreso de Veracruz como diputada independiente luego de ser desaforada y juzgada por la difusión de videos en los que se observaba a la entonces candidata por Morena a la alcaldía de Las Choapas, recibiendo dinero.



Sobre Morena, partido que la expulsó e interpuso una denuncia en su contra, dijo estar decepcionada.



"No es lo que presumen. Ya es un partido que recicla a priistas, panistas y pesistas. (...) Hoy, cuando ya es un partido que puede llamarse sólido, la militancia no sirve para ser candidatos. Entonces necesitamos a priistas y panistas para construir lo que se supone que iba a construir el pueblo. Es una mentira".



A pesar de que el líder de la bancada del PRI, Juan Nicolás Callejas Roldán, dijo que podrían recibir a Eva Cadena, la diputada aseguró que no ha tenido contacto con ningún grupo político y que permanecerá como legisladora independiente.



Además, dijo que no buscará una reelección y que no tiene contemplado competir en las elecciones de este año.



Ante la insistencia de los cuestionamientos referentes al dinero que recibió y que se observa en los videos, Eva Cadena señaló que de su parte, los procesos legales están concluidos, lo que le ha permitido reintegrarse al Congreso de Veracruz. Sin embargo, no es seguro para ella ahondar en estos temas.