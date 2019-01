Eugenio Hernández niega acusación de fiscalía por enriquecimiento ilícito

VICTORIA.- El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, acusó a la Fiscalía Anticorrupción (FAET) de filtrar información falsa e imprecisa sobre su persona lo que violenta el principio de presunción de inocencia que lo asiste.

A través de una misiva, el exmandatario tamaulipeco aclaró que la acusación de la FAET de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 40 millones de pesos es falsa.

“No le bastó a la FAET dar detalles de una investigación que no ha concluido, ni proporcionar datos de terceros, incumpliendo con el deber de resguardar los datos personales y reservados de las personas físicas y jurídicas que se relacionan con su actividad pública y que no han sido señalados como imputados en las indagatorias de que se habla”, señaló.

Hernández Flores anotó que, aunque la fiscalía detalló que durante el periodo de indagatoria el exmandatario tuvo ingresos por 13.3 millones de pesos y su incremento patrimonial de 54.3 millones de pesos, “omitió señalar que independientemente de la trayectoria política que he tenido en el Estado de Tamaulipas y a nivel Federal, desde 1987 me he desarrollado en el ámbito empresarial, específicamente en los ramos inmobiliario, producción agropecuaria y construcción”.

Agregó que fueron esas actividades que le permitieron convertirse en socio de diversas personas morales de importante presencia, lo que ha contribuido a incrementar mi patrimonio de manera lícita y paulatina desde dicha data a la fecha.

“Aspectos que no fueron tomados en consideración en el peritaje contable ordenado por esa Institución Ministerial, lo que denota que la investigación efectuada por ésta y, por tanto, los datos de prueba recabados en la misma, son imprecisos, tendenciosos, sesgados, ilegales y sin sustento real para solventar la imputación que realiza en mi contra”, acusó.

El ex gobernante señaló que recientemente un juez federal le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del auto de formal prisión dictado en su contra, por la supuesta comisión de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Ello, al advertir los medios de convicción de cargo no fueron suficientes para acreditar de manera directa la probable responsabilidad en la comisión de dicho ilícitos penales”, señaló el exmandatario en la carta.

Por otro lado, se dijo confiado en el nuevo gobierno para que los procesos que se siguen en su contra se resuelvan con apego a la legalidad y sin violación a sus derechos humanos.

“Mi esperanza se centra en encontrar un escenario en el que pueda demostrar mi inocencia en un plano de igualdad y en donde no se obstaculice el derecho de defensa que debe garantizarse en nuestro país a cualquier persona a la que se le atribuya la comisión de un delito”, finalizó.