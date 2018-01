EU, Brasil y México, líderes mundiales en cirugía estética

México tiene una larga tradición en cirugías estéticas. Muchas se hacen con anestesia local, lo que ha reducido el costo y el temor de los pacientes, indicó Antonio Fuente del Campo, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien afirma que en los últimos años ha aumentado el número de este tipo de intervenciones.



México ya ocupa el tercer lugar mundial en cirugías plásticas, sólo detrás de Estados Unidos y Brasil, de acuerdo con un estudio realizado por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (International Society of Aesthetic Plastic Surgery o ISAPS).



Fuente del Campo destacó que el aumento en el número de este tipo de intervenciones quirúrgicas también se debe a que actualmente muchas se llevan a cabo con anestesia local, lo que ha reducido el costo y el temor en los pacientes.

1

En la actualidad existen procedimientos endoscópicos no invasivos que permiten una recuperación más pronta y resultados con apariencia natural. “Antes la gente no se practicaba una cirugía estética porque implicaba grandes heridas y largos procesos de recuperación; ahora esto ha cambiado”, indicó el especialista.



Sin embargo, el académico resaltó que “para llegar a este nivel es necesario prepararse, porque son intervenciones que incluso requieren de percepción artística, pues no se trata sólo de cortar y separar, sino de dar forma; es como hacer una escultura, pero en un ser vivo”.



El cirujano plástico explicó que esta especialidad incluye, además de las intervenciones estéticas, el manejo de quemados, de trauma facial, reconstrucción y atención de malformaciones congénitas en cara, miembros o genitales.



No obstante, alertó que últimamente se ha distorsionado el concepto de cirugía estética y debido a esta confusión se engaña a la gente. “Dentro de la cirugía plástica, la estética es la que requiere de mayor conocimientos y experiencia”.

1

CIRUGÍAS MÁS SOLICITADAS



El universitario mencionó que las cirugías estéticas más solicitadas dependen del sexo y edad del paciente: “las más frecuentes entre mujeres jóvenes es la corrección de nariz, aumento de senos y lipoescultura”.



Las de mediana edad buscan corregir el abdomen o la caída de los senos, así como “rejuvenecer” su aspecto corrigiendo los párpados o el cuello, y remodelar su contorno corporal con una lipoescultura.



En el caso de los hombres, cuando son jóvenes buscan cirugías de nariz, orejas y liposucción de zonas donde se acumuló la grasa. Conforme pasa el tiempo, se interesan por refrescar su aspecto corrigiendo los parpados y la papada. La liposucción es también un procedimiento muy solicitado, en particular del abdomen. “De cada 10 cirugías para rejuvenecer, nueve son para mujeres y una para varones”, indicó el académico.



Fuente del Campo recomendó buscar un médico cirujano plástico certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que de preferencia forme parte de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. “Ahí se cuenta con un comité de ética que controla a los profesionistas para que hagan bien su trabajo y se actualicen constantemente”.



Es necesario saber que en esta área ejercen algunos médicos generales improvisados y otros profesionales sin especialización, lo que implica graves riesgos, desde no obtener los resultados esperados, hasta la muerte. En términos generales -concluyó el especialista- las cirugías estéticas mejoran el aspecto físico, la autoimagen y, en consecuencia, la autoestima.