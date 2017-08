'Estridencia mediática' el fichaje que hace AMLO de perredistas: Zambrano

CIUDAD DE MÉXICO.- El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, consideró que el "fichaje" de perredista que buscar hacer Andrés Manuel López Obrador en Morena, no es más que "pura estridencia mediática".



"Como demócratas que decimos que somos, es nuestra responsabilidad tomar las decisiones en función de lo que la mayoría determine; pero como saben que no tienen la razón, han estado queriendo generar, incluso desde los propios medios de comunicación, una imagen de debacle del PRD. No obstante han sido acciones más de estridencia mediática que lo que significan verdaderamente”, dijo.



Sobre las expresiones en el PRD que insisten en que “la única opción para el cambio democrático que México necesita se llama López Obrador”, y sobre los que empiezan a irse a Morena, el dirigente de la corriente interna perredista "Nueva Izquierda", explicó:



“El senador Barbosa primero, junto a otros en el Senado de la República, llama por cierto a congruencia cuando ahí hay un conjunto de cosas que hablan más bien de otros arreglos. Y con Pablo Gómez, Leonel Godoy, Carlos Sotelo, juntos no representan más que el 3 o 4 por ciento quizá, de la militancia del PRD; pero quieren dar la idea de que el PRD se está vaciando, que ya no es opción. Bueno, si no somos opción ¿entonces por qué les preocupa tanto?”, cuestionó.



“Si no les preocupara tanto el PRD, si se estuviera muriendo, si ellos representan la mayoría ¿entonces por qué no dan el debate? O ¿por qué los que se han ido se vuelven a ir? Parece que son repeticiones de hechos para hacer parecer que nos estamos muriendo. Si no fuera tan importante el PRD, si se estuviera muriendo, no estaríamos apareciendo, con la posibilidad de un Frente Amplio, como la fuerza que, junto a las otras, puede crecer verdaderamente como opción", insistió.



Zambrano dijo también que "la vida termina colocando a cada quien en su lugar, sobre todo cuando estamos en un momento de grandes definiciones que van a marcar la vida del país por décadas".



"Nosotros que venimos de una larga historia de lucha, de la guerrilla misma, y que formamos condiciones para esta transición democrática para el país, no llegamos para decir: Es que aquí no hay de otra más que llegar al Río Jordán, a ver si nos purifica el nuevo ‘demiurgo’ que nos dé la bendición y podamos decir: Todo el pasado se olvida”. ¡No! Y que hagan con la vida del país lo que quieran. Mantendremos esta lucha para seguir democratizando al país y generar uno más justo y democrático”, refrendó.



En este mismo sentido, Zambrano Grijalva subrayó que "tan viable es el FAD que no habría razón para no construir uno en la CDMX y en los otros 8 estados de la República que renovarán sus gobiernos locales".



“En toda la elección del 2018, en la Presidencia, la CDMX y 8 entidades, podría haber alianzas con coaliciones. Así debe ser y así lo están viendo los dirigentes de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, que aún no formaliza pero ya sus dirigentes principales están en la lógica de ir juntos en entidades tan importantes como Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, por sólo mencionar a algunas", sostuvo.



"Debemos ir con la construcción de un FAD no sólo de partidos, sino de movimientos, organizaciones sociales, personalidades de la sociedad civil; así es como debemos ir, unidos por México y no por burdos intereses personales", criticó el legislador.