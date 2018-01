Estratega de Ted Cruz impartirá ponencia en Guadalajara

El estratega digital y consejero Chris Wilson, quien se hizo cargo de la campaña del cubano- estadounidense, Ted Cruz, impartirá una ponencia en Guadalajara, dentro del marco del Campaign Tech México 2018, que se efectuará los días 12 y 13 de febrero.



Dicho evento, es considerado uno de los más importantes en el mundo relacionados al marketing, en el cual Wilson hablará de sus experiencias durante la campaña de Cruz, entre muchos otros logros profesionales.



Otro de los aspectos importantes dentro de la ponencia del estratega Chris Wilson, es que centrará el contenido en los millenials, pues el Campaign Tech se basa los contenidos expuestos en las nuevas tecnologías para líderes del mundo y los millenials.



Además de su desempeño en la campaña de Cruz, Wilson ha destacado como encuestador y director global de Investigación para Weber Shandwick de 1999 a 2001, para iniciar más tarde su propia firma, WPA Intelligence, además de que ha diseñado y registrado diversas metodologías de investigación, que incluyen el mapeo de mensajes y la investigación de mejora de donativos a las campañas.



Cabe señalar que dentro del mismo evento, se contará con la presencia de otros importantes personajes como el especialista en periodismo Alberto Tavira y Melanie Garunay, directora de publicidad digital del ex presidente Barack Obama, entre otros.