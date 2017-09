Estoy en contra de las expulsiones en el PRD: Basave

CIUDAD DE MÉXICO.- Agustín Basave, expresidente nacional del PRD, se manifestó en contra de que su partido expulse a los militantes que han decidido expresar su apoyo a Andrés Manuel López Obrador y a Morena.



“En este camino nos ha tocado ser testigos de decisiones dolorosas de personas que se fueron del partido y que lamento profundamente porque son gente muy valiosa todos ellos. Carlos Sotelo y Pablo Gómez son también gente muy valiosa que siguen dentro del partido, aunque en otra lógica que yo respeto, pero ojalá que este proceso no derive en más fracturas”, dijo.



Cabe recordar que Basave Benítez vivió una situación similar durante su presidencia, cuando la corriente Galileos manifestó su apoyo al hoy gobernador de Chihuahua, Javier Corral y no al candidato perredista para aquella entidad.



“Yo estuve en contra de la expulsión de los Galileos y en contra de las sanciones. En aquel entonces yo dije una cosa que fue mágica y fue la solución, porque cuando muchos me decían que los expulsara, yo les respondí que me parecía bien, que el PRD tiene que expulsar a algunos militantes, pero empecemos por los corruptos y luego nos seguimos con los indisciplinados y ahí ya nadie pidió expulsiones”.



-¿Ahora empezaron con los indisciplinados y a los corruptos ahí los dejan? Se le preguntó.



-“Bueno, yo ya no opino sobre la dirección nacional, quiero ser un buen expresidente, a Alejandra (Barrales) le han tocado momentos muy difíciles y prefiero no opinar para mantener mi palabra de ser respetuoso”.