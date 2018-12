México propondrá a Gibrán Ramírez para organismo internacional de seguridad social

Gibrán Ramírez Reyes será propuesto por México como Secretario General Interino para la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

El Comité Permanente de la CISS deberá ratificar el nombramiento de Ramírez en próximos días y entre las funciones que tendría que desempeñar se encuentra coordinar la investigación y la cooperación para el bienestar.

"En efecto, México me propondrá al Comité Permanente de la CISS como su Secretario General. De ratificarme esta instancia, me encargaré de coordinar investigación y cooperación para el bienestar, haciendo ciencia social que es lo que aprendí en la UNAM y el Colmex", dijo Ramírez en su cuenta de Twitter.

Gibrán Ramírez es politólogo de la UNAM, tiene estudios en el Colegio de México (Colmex), es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, escribe en Milenio y El Sur y es panelista en un programa de Televisa.

Ramírez dijo a través de Twitter que, de concretarse el nombramiento, seguiría debatiendo y escribiendo.

"Para los que me preguntan: se trataría, de concretarse, de un encargo internacional de investigación y cooperación, que en nada me impediría seguir debatiendo y escribiendo. El debate público y el aula universitaria son mis pasiones. No las dejaría".

Ramírez Reyes, de 29 años, dijo a El Financiero cuáles serían sus propuestas para los millennials en seguridad social en caso de ser ratificado para el cargo.

"Yo impulsaría la cooperación y la investigación para que avance el bienestar en México y América".

"Continuaría proyectos de investigación, una encuesta con el Banco Interamericano de Desarrollo, que ya la hay, pero se trata de meter a la conferencia la discusión pública sobre el bienestar, una discusión con un fundamento técnico muy sólido", aseguró Reyes.

También destacó que antes se pensaba como una preocupación de los más viejos por su futuro, sin embargo, ahora los que están más precarizados son los más jóvenes porque tienen trabajos menos estables, menor acceso a medidas de bienestar y a la instituciones principales de socialización.

El prospecto del director del IMSS expuso que no le toca implementar políticas públicas en cuanto a una propuesta para la pensión de los millennials, pero que se harán propuestas y señaló que el nuevo Gobierno tiene un trabajo ambicioso para los jóvenes.

"No me tocará implementar políticas públicas, pero sí vamos a hacer propuestas. El Gobierno de México ya ha anunciado un trabajo muy ambicioso al trabajo formal para muchos jóvenes que no tienen trabajo ni estudio. Yo creo que esa tiene que ser la ruta", finalizó Ramírez.