Senado citará a Esteban Moctezuma por iniciativa de la reforma educativa

La Comisión de Educación del Senado de la República aprobó un acuerdo para convocar al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, para que exponga el plan de trabajo de la dependencia y presente la iniciativa de reforma constitucional en materia educativa, anunciada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La comisión, que encabeza el morenista Rubén Mocha Moya, no precisó fecha para el encuentro porque consideraron que el secretario primero debe comparecer ante la Cámara de Diputados, por ser Cámara de origen.

Entrevistada al término de la reunión de la Comisión de Educación, la senadora panista, Minerva Hernández Ramos, comentó que es indispensable revisar el documento para poder conocerlo en todos sus términos, sin embargo; por lo que se ha adelantado de su contenido: “a mí me parece que la evaluación es indispensable si queremos garantizar educación de calidad a los niños y a los jóvenes”.

“La evaluación es pertinente, es necesaria. No puede haber cambios profundos en materia educativa si no hay evaluación”, dijo.

Respecto a la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), comentó que “puede ser cualquier otro organismo, lo importante es que no desaparezca la función de evaluación, porque, me parece que, sin lugar a dudas, la educación es el motor, debiera ser el motor de desarrollo de este país y si no se evalúa lo que se hace, creo que nos pone en aprietos como país”.

Al respecto, la también senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, señaló que existe una enorme preocupación por el anuncio que se hace de eliminar el INEE: “Creo que todas las instituciones tienen la capacidad y el deber de transformarse y mejorar pero lo que preocupa enormemente es que un esfuerzo tan importante con un consenso tan amplio de pronto quede totalmente eliminado”, comentó.