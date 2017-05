Levantan Contingencia Ambiental seis días después

Este domingo se suspendió la fase I de Contingencia Ambiental en la CDMX, tras seis días seguidos.



Con ello, este lunes se aplicará el programa Hoy No Circula normalmente, por lo que sólo dejarán de circular los autos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6 con holograma de verificación 1 y 2.



Sin embargo, las restricciones a la circulación por la fase I se mantendrán hasta las 22:00 horas de este domingo.



La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó esta tarde de la decisión luego de que se registraran concentraciones de ozono menores a los 150 puntos IMECA, aunque no se detalló cuál fue el nivel máximo.