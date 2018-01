Este 2018 tendrá más días con altas concentraciones de ozono, alerta la CAMe

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) alertó que este año habrá más días donde los niveles de ozono rebasarán la norma máxima, por lo que se podrían decretar contingencias ambientales.



Esto implicaría más decretos de Fase 1 o 2, de ser el caso, con restricciones a la circulación de automóviles y emisiones de la industria.



Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la CAMe, dijo que podría ser el próximo 15 de febrero cuando se decrete la primera contingencia del año.



De acuerdo con las estimaciones del grupo interdisciplinario que conforma la Comisión, en 2018 durante la temporada que va del 15 de febrero al 15 de junio, se esperan que los niveles de ozono rebasen la norma (155 partes por billón) entre 10 y 15 días; mientras en 2016 hubo 11 días con los mismos niveles.



Las 155 partes por billón sobrepasan los niveles de contaminantes permitidos y se tendrían que decretar las contingencias ambientales, sin embargo, esto depende de las condiciones del viento y lluvia que se registren, explicaron expertos.



“Estas contingencias ambientales dependerán de los sistemas climáticos. Esperamos para ver qué medidas preventivas podemos adoptar. Ahorita vemos un febrero seco donde se nos puede anticipar una primera contingencia en la semana del 15 y posteriormente -si las condiciones continúan en términos climáticos- podríamos ver escenarios de riesgo todavía a finales de febrero y abril”, explicó Gutiérrez Lacayo.



Según estudios hechos por autoridades de salud en la Megalópolis, en 2017 aumentaron los casos de enfermedades respiratorias y de oídos debido a la mala calidad del aire.



Se estima que cada año, 21 mil personas mueren en México por la mala calidad del aire; nueve mil de éstas se registran en la Zona Metropolitana de Valle de México.



Martín Gutiérrez informó que se reforzará también el programa Hoy No Circula en los 18 municipios de Estado de México para que se verifique que se apliquen las sanciones para quienes no cumplan con las restricciones vehiculares.



Alberto Hernández Unzón, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), añadió en conferencia de prensa que durante este domingo y lunes se espera la entrada del frente frío 25 y se registrarán en la Ciudad de México temperaturas entre dos y tres grados centígrados.



Descartó que esta temporada de frío haya sido la máxima histórica para el Valle de México, debido a que en 1967 se registró una nevada y temperaturas de menos cinco grados.