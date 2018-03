'Espántame panteón', dice AMLO ante críticas a su propuesta del NAIM

CIUDAD DE MÉXICO.- El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que con las críticas a su propuesta para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) están queriendo asustar a los electores.

"Están querido asustar, es como ¡espántame panteón! Como decía mi paisano Chicoche: uy que miedo, miren como estoy temblando", dijo en un video que difundió en redes sociales.

López Obrador propone construir dos pistas en la Base Militar de Santa Lucía y que continuará en operación el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Con esto, el tabasqueño pretende gastar hasta 50 mil millones de pesos, en lugar de los 250 mil millones que costará el proyecto actual del nuevo aeropuerto.

Agregó que lo están atacando para "asustar a los mexicanos, hablando de que va a haber incertidumbre económica. Creo que quieren que yo con los ojos cerrados firme un cheque en blanco, aunque se trate de contratos como los de Odebrecht".

El tabasqueño aseguró que esa táctica no les funcionará pues "la gente no quiere la corrupción, está harta de que unos cuentos se dediquen a saquear al país, al pueblo de México y por esa misma situación haya tanta pobreza y en consecuencia haya tanta inseguridad, tanta violencia".

Por ello es que dijo que cortará de tajo la corrupción y pidió que no le tengan miedo, pues lo hará de acuerdo a ley; "va a ser un cambio ordenado. Pero que no les asuste. Ténganme confianza, yo no les voy a fallar".

Sobre su propuesta de establecer el NAIM en la base militar de Santa Lucía, López Obrador insistió que para construir dos pistas, la terminal aérea así como una vía para conectarlo con el actual aeropuerto, gastaría máximo "50 mil millones, no 250 mil millones".