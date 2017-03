Estado descuida la protección a periodistas: Artículo 19

En entrevista con Javier Risco en La Nota Dura, Sandra Patargo, oficial adjunta del Programa de Protección Artículo 19, dijo que a pesar de existir instituciones de protección a los periodistas, el Estado no ha cumplido su labor al garantizar la libertad de expresión.



“Concluimos que no hay una política de estado con respecto a la protección de periodistas, completamente desvinculado el tema de la protección con el tema de la justicia.



“El año 2016 fue el más letal para la prensa que hemos documentado: 11 asesinatos de periodistas en un año. Tenemos registrado 99.75 por ciento de impunidad en casos de violencia contra periodistas”, dijo Patargo.







La especialista de Artículo 19 habló sobre el asesinato de Miroslava Breach, periodista de Chihuahua y corresponsal de La Jornada, quien se caracterizó por hacer coberturas al crimen organizado, temas de corrupción, feminicidios en el estado y defendió la lucha de los pueblos raramuris.



“Periodistas cercanos a ella, al menos tres de ellos, dijeron que fue amenazada en algún momento, pero ella no hablaba del tema y que en realidad no se lo tomaba tan en serio”, comentó Sandra Patargo.



El caso será atraído por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, aunque Patargo mencionó que eso no será garantía de una pronta resolución.



“(La Fiscalía) tiene un historial de ineficiencia, no hay casos resueltos, atrae muy pocos de los casos”, señaló.