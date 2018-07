Ésta es la guía para consultar tus resultados del examen de admisión de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó algunas recomendaciones para las personas que consultarán a partir de este lunes los resultados del concurso de selección a nivel licenciatura de los sistemas escolarizado y en el de universidad abierta y educación a distancia (SUAyED).

Ante la demanda que se registra durante las primeras horas de su publicación, y a fin de evitar que el sistema se sature, pidió a los aplicantes leer el instructivo en su totalidad.

La UNAM indicó que el sistema de la página escolar.unam.mx se abre a las 10:00 horas de este lunes y se cierra el martes 24 de julio a las 11:59 horas, por lo que pidió no tratar de ingresar antes de ese horario porque no se encontrará información alguna y se podría saturar el sistema antes de que se inicie el proceso.

La máxima casa de estudios pidió evitar hacer la consulta en las primeras horas (entre las 10:00 y las 16:00 horas) porque es cuando el tránsito es intenso.

En ese periodo, se calcula que se realizan más de 500 mil accesos al sistema.

Además, la UNAM sugirió no hacer 'redes de ayuda', es decir, no pedir a familiares o amigos que hagan la consulta por el interesado al mismo tiempo.

La institución recomendó no ingresar a través de un buscador como Google e ir directamente a la página electrónica mencionada.

Agregó que es falso que al ingresar en las primeras horas exista la posibilidad de ser aprobado, pues el resultado es el mismo a cualquier hora y mencionó que no hay que dar clic repetidamente si la página se encuentra saturada en alguno de los pasos, pues es mejor cerrarla la sesión e intentarlo horas después.

La UNAM indicó en un comunicado que al entrar al examen diagnóstico de inglés, éste debe hacerse completo en una sola vez y no reiniciarlo, pues sólo es una evaluación para detectar el nivel en dicho idioma y no afecta el resultado del examen de admisión.

Otras recomendaciones fueron no olvidar guardar en la computadora el PDF de la documentación que se solicita e imprimirlo, pues de no hacerlo no se podrá terminar el proceso de inscripción, además de cerrar la sesión antes de apagar tu computadora.

Destacó que la próxima convocatoria para el ingreso a nivel licenciatura por concurso de selección para el SUAyED será publicada el 24 de septiembre de 2018.

La institución pidió no dejarse sorprender por falsas promesas, porque la única manera de ingresar a la UNAM es siendo seleccionado a través del examen.