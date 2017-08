Esposo de española asesinada en Tamaulipas se dice inocente

CIUDAD VICTORIA.- El esposo de la ciudadana española María del Pilar Garrido Santamans permanecerá en prisión en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Victoria, pese a que se declaró inocente del cargo de homicidio calificado, al concluir la primera audiencia que se prolongó durante 16 horas.



En la sala de audiencias C del Centro Integral de Justicia se llevó a cabo la sesión que inició este martes poco antes de las 5:00 de la tarde y culminó este miércoles a las 9:35 de la mañana .



La fiscalía solicitó al Juez de Control, un plazo de cinco meses para continuar las investigaciones y presentar nuevas evidencias en torno al caso, sin embargo el juez sólo otorgó un plazo de tres meses.



A la audiencia asistió la mamá de la víctima y familiares del imputado, quienes dieron seguimiento a los debates entre fiscales y abogados defensores y la lectura de más de 70 documentos periciales con los que se busca determinar la culpabilidad del acusado.



En entrevista, Martín Lozano Méndez, abogado defensor de Jorge “N”, señaló que las pruebas de la Fiscalía no son suficientes para determinar la culpabilidad en la muerte de Garrido Santamans.



“El fiscal hace una deducción (de cómo murió la señora), misma que no está comprobada por un perito experto, que en este caso es el médico legista, que fue quien practicó la necropsia y es contundente al decir que no hay lesiones en los restos óseos que fueron examinados y no puede determinar la causa de la muerte y tampoco la hora”.



El abogado defensor apuntó que en el reporte del médico legista se dice que la muerte de la ciudadana española, pudo ocurrir hace entre 20 y 30 días, por lo que no se puede determinar cómo ocurrieron los hechos.



“Hasta ahora el fiscal ha dicho que esa persona probablemente murió por asfixia mecánica, que le provocó un estrangulamiento a través de un objeto romo. Cuando el fiscal dijo que se utilizaron las manos y brazos, eso no es un objeto romo y además tenía fractura de la región occipital, eso no se puede ocasionar con las manos ni con los brazos”.



Lozano Méndez dijo que busca que se respeten los derechos humanos y fundamentales de su representado, “así debe ser con todas las personas, debe haber una investigación justa, científica, metodológica y sobre todo respetando los derechos de toda persona”.



Y señaló que su cliente es inocente, “por supuesto, él es inocente y sigue siendo inocente hasta que se pruebe lo contrario y en este momento procesal en que nos encontramos, no se ha demostrado su culpabilidad”.



Este martes, Jorge “N”, esposo de la ciudadana española María del Pilar Garrido Santamans, encontrada muerta el pasado 26 de julio en una brecha de la carretera Soto La Marina-Victoria, fue detenido y acusado de homicidio.