Esposo de española asesinada en Tamaulipas es detenido

CIUDAD VICTORIA.- El esposo de la ciudadana española, María del Pilar Garrido Santamans, desaparecida el pasado 2 de julio, fue detenido este día y acusado del delito de homicidio calificado.



El Procurador General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, en rueda de prensa explicó que Jorge (N), catedrático en la Universidad de Seguridad y Justicia del Estado, es con base en los resultados de las investigaciones, el principal sospechoso del asesinato de Garrido Santamans, quien falleció por estrangulamiento y además presentaba lesiones tanto en nariz, cráneo y cuello.



Explicó que en su declaración del 03 de julio, señaló que el día anterior salió del poblado de La Pesca a las 17:30 horas para regresar a Victoria, después de un fin de semana es ese lugar, cuando al circular sobre la carretera Soto La Marina –Victoria, a la altura de un tramo que está en reparación, un vehículo color arena sin placas de circulación lo interceptaron.



De ese auto, descendieron dos hombres que los amagaron con armas de fuego para quitarles sus pertenencias, y que al informarles que en el mismo viajaba su menor hijo, optaron por llevarse a su esposa, dándose a la fuga con dirección a Soto La Marina.

Al no existir solicitud de rescate, la carpeta de investigación se remitió a la Fiscalía Especializada de personas no localizadas o privadas de su libertad el 07 de julio, para implementar las acciones de búsqueda.



En este caso se realizaron diversas diligencias ministeriales, policiales y periciales, consistentes entre otras en alrededor de 30 entrevistas, 20 intervenciones periciales, siete inspecciones ministeriales y diez operativos de búsqueda, en los municipios de Soto La Marina y Abasolo.



Sin embargo, de las investigaciones se acreditó cuál fue la ruta y los tiempos recorridos por la familia Fernández Garrido desde su salida del poblado, encontrando diversas contradicciones, por lo que se re direccionó la búsqueda de Garrido Santamans en las inmediaciones de la carretera Soto La Marina –Victoria.



Por ello es que el 26 de julio pasado, en el kilómetro 55 de dicha vía terrestre, encontraron los restos de una mujer, los cuales mediante estudios de genética forense establecieron que correspondían a los de la ciudadana española.



De los dictámenes periciales realizados en colaboración con la división científica de la Policía Federal, se determinó que la víctima falleció al ser estrangulada, y que las lesiones que presentaba no corresponde al modo de operar de los grupos delincuenciales.



Con base en estos resultados, el Ministerio Público estableció que existían indicios suficientes para considerar como probable responsable al esposo del delito de homicidio.