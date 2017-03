España refrenda apoyo a México ante Estados Unidos

El canciller de México, Luis Videgaray, destacó la solidaridad de España ante la coyuntura, al tiempo que su homólogo español, Alfonso Dastis Quecedo, manifestó que no aspira a ser intermediario con Estados Unidos pero intervendrá de manera más "volcal" si se le solicita.



El gobierno de España no pretende ser intermediario en la relación entre México y Estados Unidos, pero intervendrá de manera más vocal si el gobierno mexicano lo solicita, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación español.



Expuso que México y su vecino “son dos grandes países que pueden hablar perfectamente de manera directa, sin necesidad de intermediarios, y menos de alguien que hable en su nombre.



"Nosotros lo que hemos ofrecido a México es nuestro apoyo en lo que creemos que es una posición natural que refleja la amistad y el afecto”, dijo el diplomático de España.



“Creemos que México tiene razón en su posición, para nosotros nada de lo que ocurre en México nos es ajeno, todo lo que le pasa nos interesa, y por lo tanto nos interesa que México sea tratado con el respeto y la dignidad que se merece", subrayó.



Además, agregó en conferencia de prensa, "que los mexicanos en Estados Unidos sean tratados con respeto y en orden a los tratados internacionales”.



El funcionario español indicó que se ofrecerá el apoyo en la medida que México lo pida, y en la forma en que crean que sea mejor demostrar dicho apoyo, “al ser más o menos vocal".



"Eso lo haremos después de hablar con México, para no intervenir de una manera contraproducente en un diálogo que sin duda puede desarrollar con Estados Unidos de manera directa, continuada y fluída como ya lo hace”, subrayó.



Puntualizó que el gobierno de España se pronunciará si es necesario en materia de migración, ya que al enfrentar desafíos en la materia entiende que “la inmigración bien gestionada es un fenómeno que enriquece y contribuye a la prosperidad tanto del país emisor como del receptor”.



Por su parte el canciller Luis Videgaray Caso destacó que el apoyo de España hacia México en esta coyuntura ha sido inequívoco y sin restricciones, "solidaridad que el pueblo mexicano agradece”.



Durante la visita de trabajo del canciller español a México, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que la responsabilidad sólo competen a México y Estados Unidos.



No obstante, sostuvo, “nos da una enorme fortaleza y un gran ánimo, es un elemento estratégico el contar con el apoyo de aliados tan significativos como el gobierno de España”.



Respecto a la construcción del muro en Estados Unidos para detener la migración de ilegal del sur, Datis Quecedo refirió que no tiene conocimiento de que empresas españolas estén interesadas en la construcción



Pero de ser así, señaló, “se examinará la situación porque nosotros ya hemos puesto de relieve que no nos parece que la mejor manera de gestionar la migración entre dos países vecinos sea la construcción de muros y el uso de retóricas que en nada contribuyen a la relación".



A su vez Luis Videgaray añadió que México es un país donde se respeta la libertad económica y los derechos de las empresas y de las personas; dicho lo anterior, anotó que “es pertinente que quien vea en este hecho una oportunidad económica haga un examen de conciencia”.



“Aquí no estamos hablando de un hecho económico, aquí estamos hablando de un acto profundamente inamistoso entre dos naciones, y lo cual creemos que es una responsabilidad que le compete a cada quien”, agregó.



“México es un país de libertades, incluyendo las libertades económicas, y aquí compete a cada mexicano y a cada empresa mexicana verse frente al espejo, hacer un acto de conciencia sobre qué es lo correcto”, recalcó.



Durante el encuentro ambos cancilleres coincidieron que a 40 años de relaciones diplomáticas bilaterales hoy México y España pasan por su mejor momento en lo político, económico, cultural y social.



Entre 1999 y 2016 la inversión acumulada de España en México fue de 57 mil 120 millones de dólares, realizada por más de cinco mil empresas en los sectores financiero, de información y medios de comunicación e industria manufacturera.



En 2016 España fue el noveno socio comercial de México en el mundo y el segundo entre los países de la Unión Europea, con un intercambio que alcanza siete mil 36 millones de dólares.