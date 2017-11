Escuela de medicina de Morena opera en Tlalpan sin registro oficial de la SEP

La Escuela de Medicina de Morena, instalada en Tlalpan por la jefa delegacional Claudia Sheinbaum, no cuenta con reconocimiento oficial, no hay claridad en cuanto a sus recursos y viola además la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas arqueológicos, Artísticos e Históricos.



La universidad denominada Escuela de Medicina Comunitaria y Salud Integral Dr. Guillermo Montaño Islas, carece del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) que otorga la Secretaría de Educación Pública (SEP) a los centros educativos que cumplen con los requisitos establecidos.



Además, el plantel fue instalado en una casona ubicada en la calle de Morelos número 27, que es considerada monumento histórico y se ubica en la Zona Especial de Desarrollo Controlado, de acuerdo a un decreto establecido en el Diario Oficial de la Federación publicado el 11 de mayo de 1993.



Al instalarse en ese lugar, se modificó el uso de suelo que es habitacional. También, al reconvertirse los cuartos en aulas, sin el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se violó la Ley de Monumentos, lo que implica un sanción de hasta 10 años de prisión y multas por un valor similar al daño causado, independientemente de las que correspondan a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.



En el Diario Oficial se indicaba: “Se declara Zona Especial de Desarrollo Controlado (Zedec) la “Zona Centro de Tlalpan”, Delegación Tlalpan, Distrito Federal, y se aprueba su normatividad, cuyos límites se ubican en el plano de Usos del Suelo E-1 anexo, siendo estos avenida San Fernando al Norte, Viaducto Tlalpan al Oriente hasta San Fernando, y al Sur avenida de los Insurgentes, este polígono incluye al Centro Histórico declarado por el INAH”.



Además, establecía que “los inmuebles dentro de la Zona de Monumentos Históricos deberán contar con la autorización del (INAH). Para cualquier intervención se requiere el aviso de intervención, dictamen u opinión técnica, según sea el caso, de la Dirección del Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi)”.



En cuanto a las sanciones por modificar una vivienda considerada monumento histórico, para reconvertirla en universidad, y hacerlo en una zona especial con uso habitacional sin el aval de INAH, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos prevé en su Artículo 52: “Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado. Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el capítulo de aplicación de sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal”.



Por otra parte, al Consultar la lista de escuelas con Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios del tipo Superior (RVOES) en la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), se pudo comprobar que ese plantel no cuenta con ese requisito para operar, a pesar de que ya tiene a 150 alumnos estudiando, lo que podría constituirse en un fraude para ellos, una vez que concluyan.



En lo que se refiere al rubro del presupuesto, al consultar vía solicitud de información la procedencia de los recursos, Morena aseguró no destinar fondos a los planteles educativos, y que sólo son “aportaciones voluntarias”, de las que no se da cuenta de dónde provienen.



Asimismo no existe una partida presupuestal etiquetada en el gasto que aprueba la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para el gobierno capitalino.