Escala conflicto en el PRD; Padierna acusa a Barbosa de correr a 4 asesores

CIUDAD DE MÉXICO.- Dolores Padierna Luna denunció que Miguel Barbosa Huerta pasó de los dichos a los hechos, y reveló que el excoordinador del PRD en el Senado despidió a cuatro de sus colaboradores que trabajan para el Instituto Belisario Domínguez, que preside Barbosa Huerta.



Aseguró que estos asesores ayer ya no pudieron cobrar sus quincenas y que se les notificó que ya no son trabajadores de ese órgano legislativo.



Padierna Luna aseguró que, incluso, Barbosa Huerta la ha amenazado con palabras como “Te voy a destruir. Voy a destruir al PRD”.



“No es dinero de Barbosa, es dinero del Senado”, enfatizó



Emplazó al senador a dejar a un lado “su misoginia, su machismo y sus malas prácticas”, y le pidió que renuncie a su cargo como presidente del Instituto Belisario Domínguez, ya que sólo lo puede ocupar un coordinador o coordinadora, y él ya no lo es”.