Es posible hacer modificaciones a la Ley de Seguridad Interior: PRD

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados insistió en su llamado al presidente Enrique Peña Nieto para que "haga valer su investidura", se adhiera al enciso “C” del artículo 72 de la Constitución y suspenda la publicación de la Ley de Seguridad Interior, avalada por el Congreso de la Unión.



Consideró que se aprobó en “fast track”, "desoyendo incluso la convocatoria que él mismo hizo al hacer entrega del Premio de Derechos Humanos 2017 ,el pasado 8 de diciembre, en el sentido de que antes de avalar esta Ley, `fueran escuchadas todas las voces`".



Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador de los diputados del PRD, sostuvo que "hay tiempo suficiente para hacer las modificaciones necesarias en los 30 días naturales que define la Constitución para su publicación, y cumplir con lo que el Presidente de la República pidió que es abrir los espacios de diálogo y acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil , que, de hecho, también ya se han pronunciado por el veto".



El legislador federal sostuvo que el presidente Enrique Peña "no puede pasar por encima de su pueblo ni de los llamados internacionales y de las Naciones Unidas por mero capricho y obstinación".



Dijo que "debe revirar y entender que lo correcto es regresar al Ejército a sus cuarteles, como en su momento demandó el general brigadier Raúl Macías Sandoval, quien desde 2012 llamó la atención al señalar que los elementos ya estaban cansados, y en cambio fortalecer las capacidades de la policía, tal como propone en la Ley de Mando Mixto, a fin de no convertir a nuestras Fuerzas Armadas en parte cardinal de la seguridad interna".



Por lo que respecta a la responsabilidad del Legislativo, Zambrano refirió que ya se trabaja en la recolección de las firmas de 165 diputadas y diputados para promover la “acción de inconstitucionalidad” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual implica que deben presentarla en un plazo de 30 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, misma que -según el presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín- pudiera darse (si Peña no escucha los llamados al veto), a mediados de enero.



En este sentido, Jesús Zambrano instó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos -que encabeza Luis Raúl González Pérez- a que "muestre señales contundentes sobre lo que ha afirmado, en torno a sus inquietudes y preocupaciones del contenido de la Ley de Seguridad Interior, y que puede propiciar la vulneración de las garantías individuales en nuestro país".



Es decir -dijo- "que también se prepare para promover la acción de inconstitucionalidad como lo hará la oposición en el Congreso".