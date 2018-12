Es Guardia Nacional creación altamente riesgosa, alerta CNDH

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, alertó que es altamente riesgosa la creación de la Guardia Nacional, de corte militar, que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, consideró que “el replanteamiento que se propone sobre las características y funciones de la Guardia Nacional, representa una respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia e inseguridad que enfrentamos, y generaría el riesgo de que se vulneraran los derechos humanos”.

Al acudir a los foros que organiza Morena en la Cámara de Diputados en torno a la creación de la Guardia Nacional, el ombudsman nacional consideró que esta propuesta “no garantizaría, en modo alguno, o contribuiría por sí misma de manera sustantiva, a que se acabara con la impunidad; (pero sí) debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos”.

González Pérez recomendó también “contar con una Fiscalía General autónoma en todos sus aspectos, con los recursos y capacidades administrativas y operativas, necesarias para desarrollar debida y oportunamente sus labores.

“No es algo optativo o negociable, es una cuestión ineludible si queremos dejar de lado la simulación y las soluciones parciales y así poder acceder a esa justicia que se le ha negado a México durante tantos años”, recalcó.

Resaltó que “México necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo. Requerimos la seguridad propia de un Estado democrático de derecho, donde las instituciones civiles no estén subordinadas ni acotadas a mandos o estructuras militares, donde los derechos y el respeto a la dignidad no estén condicionadas a actuaciones autoritarias o discrecionales. Donde la debida investigación y persecución de los delitos sean cuestiones prioritarias”.