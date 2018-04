Es Corral 'matraquero de Canalla', acusa AMLO

Andrés Manuel López Obrador arremetió nuevamente en contra del gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, al señalar que no ha hecho nada por el estado por “estar echándole la culpa de todo a (César) Duarte”.

Sin embargo, el político tabasqueño aseguró que el mandatario chihuahuense, uno de los principales promotores de Ricardo Anaya, candidato de la alianza Por México al Frente (PAN-PRD-MC), “está resultando igual que Duarte”.

“Puro protagonismo, puro alcahuetería, y ahí anda ahora de matraquero de ‘Canalla’”, lanzó el abanderado de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT).

Recalcó que Corral Jurado “no dio el ancho, le quedó grande el puesto”.

Sostuvo que lo único que ha hecho el mandatario “es pintar las casetas de cobro de azul, es lo único. No hay nada en beneficio de gente. Se ha dedicado a quejarse de que se protege a Duarte, de que (Enrique) Peña está protegiendo a Duarte, pues si está bien que lo denuncie, pero que gobierne de manera distinta y dé el ejemplo. No hay ningún cambio en Chihuahua. Es la misma gata, pero nada más que revolcada”.

En otro tema, el tabasqueño aseguró que está 25 puntos arriba en la preferencia electoral según una encuesta de Saba Consultores, la cual fue realizada un día después del primer debate presidencial.

No obstante, llamó a “reforzar la armadura” porque –apuntó– “los de la mafia del poder no duermen, están nerviosísimos y están intensificando la guerra sucia”.

Respecto a si está conforme con los moderadores del segundo debate, Yuriria Sierra y León Krauze, comentó que “no hay ningún problema, pero dijo que “los dos nos han cuestionado mucho, no nos ven con buenos ojos, pero no hay ningún problema”.

Señaló que “ya no son los tiempos de antes, y si ellos muestran el cobre, no les va a ir bien, no conmigo, con los ciudadanos”.