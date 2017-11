Error culpar al nuevo sistema de justicia de inseguridad e impunidad: Ministro Zaldívar

CIUDAD DE MÉXICO.- Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró que es un error responsabilizar al nuevo sistema penal acusatorio de los problemas de inseguridad, corrupción e impunidad que vive el país.



“Pretenden decir que si se cambia la prisión preventiva eso va generar impunidad, y peor, que eso es responsable de que haya aumentado la delincuencia, díganme ustedes, hace un año, cuando aún no entraba en vigor el sistema penal acusatorio ¿no había delincuencia, no había impunidad?", cuestionó el ministro.



Cabe recordar que diversos políticos han acusado al nuevo sistema de justicia de ser el responsable del incremento en los índices de inseguridad, debido a que facilita la puerta giratoria en los penales y no castiga con prisión algunos delitos que antes eran considerados como graves y ameritaban la cárcel obligatoria.



Durante una conferencia magistral que dictó en el marco del Congreso Internacional “Cambio Cultural. El Nuevo Modelo de Justicia Penal”, el ministro Zaldívar señaló que es necesario darle la oportunidad al nuevo sistema de demostrar que es mucho mejor que el anterior, al cual calificó de corrupto.



“No podemos volver a un sistema que está superado en todo el mundo, a un sistema que tenía décadas de no funcionar y de no servir a un sistema que no dejaba satisfecho a nadie y que solo propiciaba autoritarismo, abuso de poder y mucha, mucha, pero mucha corrupción”, agregó.



Llamó a todos los operadores del nuevo sistema a asumir una actitud crítica con su función y buscar empatarse con el cambio cultural y, a partir de ahí, sin retórica, mostrar un compromiso con el nuevo paradigma Constitucional.



“Estoy convencido de que la única manera de que estas transformaciones, estos cambios, y particularmente el sisma penal acusatorio funcione es si todos los operadores del sistema cambiamos nuestra ideología cultural”, aseguró.