Equivocado decir que reforma a estatutos lleva dedicatoria: Camacho

CIUDAD DE MÉXICO.-El expresidente del PRI, César Camacho Quiroz, rechazó en entrevista con El Financiero que la reforma a los estatutos para permitir que externos puedan participar en procesos de elección popular sea una reforma a modo o con dedicatoria.



“Eso es una posición equivocada por miope”, dijo.



Resaltó que con los cambios en los estatutos “lo que hace el PRI es sumar más pueblo a sus decisiones, a sus posibilidades".



Agregó que con ello también acredita que es un partido sumador, que tiende puentes, que conoce su origen ciudadano y ahonda en él y al mismo tiempo aprecia, reconoce y valora a la militancia al punto que quita, en ese mismo precepto, en el 166, los años que se exigían para ser candidato a gobernador y presidente.





Entonces “sí, se abre más ancha la puerta para simpatizantes y también se facilita la participación de los mismos militantes con el afán de ser un partido más versátil y sin limitaciones para que esté en condiciones de postular candidatos, candidatas con perfil ganador".



Luego de que el Revolucionario Institucional aprobó reformar sus estatutos para permitir la postulación de un ciudadano simpatizante para la presidencia de la República en 2018, y eliminó el requisito de los 10 años para los militantes con aspiraciones, el exdirigente señaló que la Asamblea Nacional no está adelantando decisiones sobre el 2018 sino actualizándose de cara al presente y futuro.



Camacho Quiroz insistió que no es una reforma con dedicatoria al secretario de Hacienda, José Antonio Meade o a algún otro personaje.



“A mí me parece que esto mantiene firme y ahonda en la decisión del PRI de hace cuatro años, de habilitar a ciudadanos y simpatizantes para ser considerados en procesos de postulación de candidatos y lo que faltaba era que esta decisión abarcara a todos los cargos de elección popular”.



Sobre los cambios para que los funcionarios plurinominales no puedan ser electos nuevamente por esta vía en la elección siguiente, señaló que la mayoría avaló esta propuesta que será integrada a los estatutos y se mandarán al Instituto Nacional Electoral, instancia que resolverá si esas y otras disposiciones están apegadas a la disposición y a la ley.