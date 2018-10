Equipo de Marko Cortés señala que Morín no es el camino para el PAN

Humberto Aguilar, coordinador de campaña por la dirigencia del PAN de Marko Cortés, afirmó que la opción de Manuel Gómez Morin no es el camino para Acción Nacional.

“Gómez Morín a lo único que se dedica es a denostar al adversario interno, a mí me parece que esta es la escuela de Ernesto Cordero en el discurso interno, de golpear al contendiente interno sin pensar en el futuro y que esos mismos elementos pueden ser utilizados por el adversario externo. La diferencia es que Ernesto Cordero es un hombre muy inteligente”, dijo.

“No me parece que sea ese camino de la búsqueda de la unidad, no me parece ese discurso el camino de la búsqueda de reencontrarnos con los ciudadanos, del reencuentro con los principios ni de la modificación de las prácticas al interior del PAN”, añadió.

A unas horas de que arranquen las campañas entre ambos proyectos que se disputarán el la dirigencia panista, el exsenador apuntó que, por otro lado, “lo que está postulando la planilla Marko Cortés-Héctor Larios, es lo que necesita el partido, un partido con unidad, con una dirección correcta, con cambios estatutarios que vengan a modificar las viejas formas que ha tenido el PAN en los últimos años, donde se ha olvidado a la militancia y se ha privilegiado solo a quien es presidente del partido”.

Por su parte, Mariana Gómez del Campo, integrante de la planilla de Cortés Mendoza, coincidió al aseverar que el único camino para el PAN en este momento es la unidad y no la demostración que propone el proyecto contrario.

“Nosotros vamos a hacer una campaña de mucho respeto, propositiva, no de calumnias contra nuestros compañeros de partido y lo que yo estoy viendo del otro lado es tratar de empujar una campaña de calumnias y confrontación que es lo que menos necesita el PAN en estos momentos. Tenemos que ser todo lo contrario, tenemos que ser propositivos, ser respetuosos y regresar a nuestros principios”, señaló.

“El proyecto de Marko Cortés representa un esfuerzo de unidad en donde están representados diferentes liderazgos del país en aras de trabajar con mucha fuerza por un partido unido y ser el PAN que están esperando los ciudadanos”, añadió.

Gómez del Campo señaló que lo que se busca en la nueva dirigencia nacional es que sea un árbitro imparcial, nunca juez y parte de los procesos internos, que al democracia interna sea la regla para poder elegir a los candidatos y que al designación se convierta en una medida de excepción.