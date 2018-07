EPN insiste que AMLO tenga seguridad

Enrique Peña Nieto, presidente de México, insistió en que Andrés Manuel López Obrador, virtual mandatario electo, debe tener seguridad en esta etapa de transición y cuando sea nombrado formalmente jefe del Ejecutivo.

"He insistido y he reiterado la conveniencia de que pueda contar con seguridad, creo que es algo importante (...). Merece la seguridad propicia y necesaria en esta etapa de la transición y una vez que entre en funciones, pero es una decisión que está en él tomar, y yo le he ofrecido el respaldo y apoyo del Estado Mayor”, dijo al finalizar la octava edición de la Carrera Molino del Rey que organiza anualmente el Estado Mayor Presidencial.

López Obrador, desde que era el candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, señaló que incorporaría al Estado Mayor Presidencial (EMP) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que no tendría su protección.

Peña Nieto afirmó que será respetuoso de las decisiones que tome cada gobierno, esto al ser cuestionado sobre la propuesta del tabasqueño de reducir la burocracia en las dependencias federales.

"Soy absolutamente respetuoso de las definiciones que tome cada gobierno y sobre ellas no tengo ninguna posición que fijar, cada gobierno está en la libertad, en el marco de la ley, de tomar las definiciones que mejor estime para el país”, dijo el presidente de México.

Este 2018 fue la sexta y última vez que Peña Nieto participa en la carrera de 10 kilómetros, que se llevó a cabo en el bosque de Chapultepec y la cual terminó en un tiempo de 53 minutos con 58 segundos.

Peña Nieto fue acompañado por René Juárez Cisneros, dirigente nacional del PRI, a quien le entregó un reconocimiento por su participación en la carrera.

Además, estuvieron Alfredo Castillo, director de la Conade, y Rafael Pacchiano, secretario de Medio Ambiente.