EPN celebra día 'Internacional de los Pueblos Indígenas' en medio de protestas

CHIAPAS.- El presidente Enrique Peña Nieto llegó a Chiapas para celebrar el Día Mundial de los Pueblos Indígenas. Habitantes del municipio de Chiapa de Corzo, lugar del evento, mantuvieron manifestaciones de protesta en su contra, y lo declararon “persona non grata”.



“La heroica Chiapa de Corzo no recibe a traidores y consideramos que Peña Nieto es un traidor a la patria porque ha reformado las leyes en contra del pueblo mexicano, ha entregado sus recursos naturales, ha entregado el petróleo, la energía, y va a seguir entregando a nuestro pueblo”, “no queremos a un traidor vende patria y asesino”, fueron algunas de las palabras que los habitantes del lugar expresaron, mientras intentaron durante varias horas llegar al centro deportivo donde llegó el presidente.



Policías antimotines rodearon a los manifestantes y les impidieron llegar hasta el lugar del evento. Sin embargo los pobladores lograron impedir el paso de algunos camiones a donde transportaban a las habitantes de municipios que fueron llevados al evento presidencial.



Desde un día antes de la llegada del Peña Nieto, pobladores de Chiapa de Corzo, ubicado a 15 kilómetros de la capital, lo declararon “persona non grata”.



Representantes de los barrios de Chiapa de Corzo, lugar que conserva el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la fiesta de los Parachicos que cada año se celebra, llamaron a manifestarse de diversas maneras este lunes.



“Repudiamos la visita de Peña Nieto y le decimos que en Chiapa de Corzo no es bienvenido, Traidores a la patria no son bien venidos en esta heroica ciudad”, dijo uno de los ancianos que esta tarde se dieron cita en las afueras del ex Convento de Santo Domingo, uno de los patrimonios culturales del lugar.



“La patria no se vende, la patria se defiende y estamos dispuestos a defender nuestro patrimonio. La vamos a defender. Peña Nieto con su política de privatización y como traidor a la patria, no es bienvenido. Pongamos letreros afuera de nuestras casas, manifestémonos en las calles y donde quiera que podamos”, llamo una de las mujeres en medio de las protestas.



Cabe recordar que en mayo de 2016, los habitantes de ese municipio expulsaron a destacamentos de la policía federal que se había instalado en esa ciudad como parte de los operativos para reprimir las manifestaciones de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).