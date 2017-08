EPN actuó como jefe de Estado ante Trump: Loaeza

La escritora Guadalupe Loaeza dijo en La Nota Dura que la conversación sostenida entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto en enero pasado, fue bien manejada por el presidente mexicano.



“Yo creo que Peña Nieto conservó el temple y habló como un jefe de Estado”, comentó Loaeza.



De acuerdo con la escritora, la postura de Peña Nieto durante el intercambio telefónico fue correcta tomando en cuenta las circunstancias que lo envolvieron.



“Cuando tienes una persona tan hostil, tan hosca, si te pones al mismo nivel el resultado puede ser terrible”, dijo.



Al respecto, la periodista Katia D’Artigues señaló que sería apresurado hacer una valoración del accionar de Peña durante la llamada, debido a que no se conoce por completo la situación.



“Yo no brinco a conclusiones”, dijo. “Lo que no sabemos de la llamada es el tono, los tonos son determinantes para lo que sea”… “No sabemos si las palabras de Trump son en tono de amenaza o en otro sentido”.



D’Artigues agregó que es imposible determinar las intenciones del presidente estadounidense durante la conversación, ya que su postura modifica continuamente.



“Habría que contratar a un psicólogo. ¿Cómo un hombre puede fluctuar de una posible amenaza a ‘eres hermoso’, no se puede saber”, sentenció.