Entrega de claves a docentes en Guerrero 

GUERRERO.- Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, les dijo a los docentes que se ha empañado en apoyar todo lo que suceda en materia educativa sin limitaciones para el mejoramiento en la educación en la entidad .



Mencionó, la gran determinación que tomaron, la cual, ha sido reconocida por el presidente de México, Enrique Peña Nieto y el secretario de Educación, Aurelio Nuño sobre los avances en Guerrero en el tema educativo, saliendo adelante a diferencia de otros estados que todavía tienen, convulsiones en este tema “se prepararon, se evaluaron para ser mejores, y transitar en una ruta donde el país México, niños y niñas estaban demandando encontrar mayor compromiso con México.



Continuo diciendo que su decisión lanzó un mensaje en todo el sector educativo, subrayándoles que les continuará cumpliendo sus compromisos para apoyarlos y darles respuesta lo más rápido posible a los reconocimientos por su esfuerzo, pues si no la confianza se debilita. “No queremos ver a nadie en manifestaciones, no queremos ver a nadie en bloqueos, no queremos ver a nadie en tomas de oficina ; Queremos que haya muchos maestros comprometidos en la aulas.



El gobernador dijo estar absolutamente convencido que la lucha es larga, pero que la lucha la vamos a ganar”, para hacer énfasis en la relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores “necesitábamos con quien hacer y con quien impulsar la Reforma Educativa , y yo creo que el sindicato se mantuvo en una actitud muy firme y expreso mi reconocimiento “