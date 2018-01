Entran en funciones 6 de 12 notarios asignados por Eruviel Ávila

TOLUCA.- La Gaceta de Gobierno del Estado de México publicó el inicio de funciones de seis de los 12 notarios que fueron asignados por el ex gobernador Eruviel Ávila Villegas.



Las asignaciones habían sido impugnadas por el abogado Óscar Valdés, sin embargo un juez lo sobreseyó bajo el argumento de que no se acreditó interés jurídico ni legítimo del quejoso, por lo que el caso ya está en un Tribunal Colegiado e impide que inicien sus actividades como fedatarios.



De acuerdo al documento oficial de fecha 08 de enero, se notifica que entraron en funciones como notarios Beatriz Mercedes Corona Mercado, hija de Jorge Corona, secretario auxiliar de la Presidencia de la República, en la Notaría Pública 187 en Metepec; el ex subdirector de Asistencia Alimentaria en la administración del priista Javier Darte en Veracruz, Gustavo Fernández Sauri, notario 184 en Huixquilucan; Ricardo Giovann Arredondo Lino, sobrino de Erwin Lino Zárate, ex secretario particular del presidende Enrique Peña, en la Notaría Pública 188 en Huixquilucan.



También inició funciones el ex dirigente estatal del PVEM en el Estado de México, Alejandro Agundis Arias como notario 183 con residencia en el municipio de Naucalpan; la hija del ex dirigente panista y ex representante del PAN ante el INE, Francisco Gárate Chapa, Lorena Gárate Mejía, notaria 189 en Tlalnepantla de Baz y Omar Martínez Vargas como notario público 58 con residencia en el municipio de Tultitlán y hermano de Octavio Martínez Vargas, ex diputado local por el PRD y secretario de Elecciones del CEN del PRD.



Sobre el aviso del inicio de funciones, Óscar Valdés indicó que el juez que desechó el amparo fue denunciado ya que presumen que pudo haber recibido dinero a cambio de la resolución.



Insistió que los designados no cumplen con los requisitos que establece la Ley del Notariado del Estado de México porque ni siquiera tomaron cursos y algunos de ellos reprobaron los exámenes, a diferencia de su cliente y otros de los aspirantes que cumplían con lo que la ley les exigía.



Insistió que como el caso ya está en un Tribunal Colegiado no pueden entrar en funciones los 12 notarios entre los que están Erasto Martínez, ex colaborador de Eruviel Ávila Villegas, quien lo hizo dos veces secretario en su administración; Luz María Alatorre Carbajal, esposa del panista Ulises Ramírez y desde 2009 magistrada en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.



También está Alfredo Jaramillo Manzur, sobrino del ex secretario general de Gobierno, José Manzur Quiroga; Francisco Xavier Borrego Hinojosa y Héctor Javier Astudillo Calvo, hijo del gobernador de Guerrero.