Entra en vigor nueva ley de transporte en Puebla, busca regularizar Uber y Cabify

PUEBLA.- Esta misma semana entrará en vigor la nueva Ley del Transporte en el estado de Puebla, con el que, en teoría, se pretende regularizar el funcionamiento de los sistemas de transporte privado basados en plataformas electrónicas como UBER. Los representantes de este servicio arguyen que las modificaciones de ley son ambiguas por lo que buscarán un acercamiento con los diputados y el gobernador José Antonio Gali Fayad, en la pretensión de que los socios de UBER también presenten sus propias propuestas.



A decir de Manuel Calderón, representante de 450 choferes de este servicio en Puebla, consideró que las modificaciones en la materia representan una desventaja ante taxistas tradicionales, principalmente porque a ellos ahora se les impide el cobro en efectivo.



Por ello subrayó que buscarán una reunión con el jefe del ejecutivo en la entidad y con los legisladores para que se hagan más modificaciones a la ley que permitan que haya una competencia equitativa en el servicio de transporte.



En este tenor, destacó que la gente de Uber tiene propuestas e incluso se podrían sumar otras más que se pusieron en la mesa como la planteada por la diputada Silvia Tanús respecto a que todas las unidades de servicio de transporte ejecutivo incluyan un Código QR con el que se pueda identificar al propietario y conductor del vehículo.



Manuel Calderón resaltó que de los pocos puntos favorables en la nueva ley está el que se eliminó la propuesta de solicitar a los conductores de UBER o Cabify tengan licencia mercantil para circular.



Por su parte el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Puebla, Leobardo Soto Martínez, informó que dentro de las obligaciones que sí aplican está el que se deberá integrar un botón de pánico a la aplicación y tendrá que entregar un padrón de todos sus socios conductores a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT).



INJUSTIFICADO IMPEDIR A UBER COBRO EN EFECTIVO



El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Montiel Solana, indicó que si bien se aplauden algunas de las modificaciones que se aprobaron en la Ley de Transporte (que entran en vigor esta semana), mismas que darían mayor seguridad a la ciudadanía, hay otras que parecen totalmente injustificadas como es la prohibición a las plataformas como Uber a que cobren en efectivo.



El líder empresarial indicó que todo lo que se haga en favor de la seguridad será bien recibido por lo cual se consideran buenas las medidas impulsadas para regular el transporte privado que funciona con aplicaciones móviles, con la finalidad de evitar que criminales estén dentro del padrón de conductores como sucedió con el asesino de la estudiante Mara Castilla (que era conductor de Cabify) o como los choferes de Uber que han sido señalados por su colusión en diferentes robos en la ciudad.



No obstante, consideró que hay puntos que se aprobaron y en los que no se observa cuál es la justificación pues no dan mayor seguridad a los usuarios, como es la prohibición a este tipo de servicios para cobrar en efectivo, cuando eso es algo común en el resto del servicio de transporte como los taxis.