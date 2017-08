Entidades deben invertir más en seguridad: Peña Nieto

CAMPECHE.- Los gobiernos estatales y municipales deben estar resueltos a invertir más en seguridad, y no sólo esperar a que el gobierno federal transfiera recursos, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.



Al inaugurar el Mega Drenaje Pluvial de la capital de Campeche, el mandatario reiteró que la seguridad pública no sólo es tarea del gobierno federal, el cual -afirmó- no evade su responsabilidad, sino que la asume plenamente.



En ese sentido, insistió, las entidades federativas tienen que hacer esfuerzos propios para modernizar la capacidad de sus instituciones encargadas de seguridad.



De acuerdo con el titular del Ejecutivo federal, Campeche es una entidad que es ejemplo en materia de seguridad, por lo que felicitó al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, quien apenas ayer presentó su segundo informe de labores, ya que los objetivos que ha alcanzado no son obra de la casualidad, ni de la inercia.



"Y esto es lo que está logrando el gobernador del estado de Campeche. Yo digo que no es casualidad porque tienen ustedes un gobernador tenaz, como decía Roberto, perseverante, pero verdaderamente insistente: podría matar un burro a pellizcos, porque es así de tenaz. Y yo espero que me pellizque demás", dijo.