Enrique Ochoa pide al PAN no polarizar a los coahuilenses

El PRI hizo un llamado a los panistas Ricardo Anaya y Guillermo Anaya a que actúen como demócratas y acepten el resultado de los comicios por la gubernatura de Coahuila, en los que aseguró que ganó Miguel Riquelme, para no polarizar a la ciudadanía.



El dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, convocó a que Acción Nacional se conduzca con civilidad, y pidió a su homólogo y a quien fuera el candidato panista a la gubernatura que no sigan los pasos de Andrés Manuel López Obrador, que no reconoce sus derrotas.



“A los Anaya les decimos que no sean malos aprendices de López Obrador, la actitud democrática obedece a mantener un principio fundamental, reconocer cuando la mayoría favorece y cuando no favorece, tienen que aprender y dejar de ser malos perdedores.



“Es la segunda vez que Guillermo Anaya intenta ser gobernador y el voto libre de los coahuilenses le dice que no, es duro reconocer esa realidad y esta sería su última oportunidad. A Ricardo Anaya, que precipitadamente anunció victorias que no tenía, hay que invitarlo a que sea responsable y mire hacia adelante, que deje en paz la decisión de los coahuilenses”, manifestó.



En conferencia de prensa, Ochoa Reza puntualizó que el PRI defenderá la paz, la estabilidad social y la democracia, y convocó a la ciudadanía a defender el voto que emitieron.



Riquelme manifestó que todos los partidos políticos tienen la responsabilidad de concretar este proceso con la tranquilidad que esperan los ciudadanos, por lo que insistió que es fundamental esperar el recuento que arrojen los cómputos finales.



Reiteró que las actas con las que cuentan todas las fuerzas políticas arrojan resultados que lo favorecen por aproximadamente 30 mil votos, pues explicó que la coalición Por un Coahuila Seguro obtuvo 474 mil votos, mientras que la Alianza Ciudadana por Coahuila alcanzó 443 mil sufragios.



Subrayó que una vez que reciba su constancia de la mayoría, trabajará con todos los partidos políticos y con todos los coahuilenses, pues indicó que no abonará a la polarización de la sociedad del estado.



"NO NEGOCIAREMOS NINGÚN PROCESO ELECTORAL": GAMBOA



Emilio Gamboa Patrón, líder del PRI en el Senado, advirtió que ese partido no negociará ningún proceso electoral que se disputó el domingo, específicamente el caso de Coahuila.



En conferencia de prensa, el senador priista también recomendó a los partidos contendientes en los pasados comicios que sean buenos perdedores.



Acompañado del coordinador de los diputados federales del PRI, César Camacho, señaló que en este momento no hay condiciones para un periodo extraordinario de sesiones, pero afirmó que ambos sostendrán reuniones con los grupos parlamentarios para lograr el consenso en las reformas y nombramientos pendientes.