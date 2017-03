Enrique Ochoa denuncia "ataques patológicos" de "El Bronco" en su contra

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, denunció que el gobernador Jaime Rodríguez Calderon "El Bronco" realiza una serie de "ataques patológicos" en su contra basados en información distorsionada.



Luego de que se dio a conocer que el líder priista adquirió concesiones de taxi en Nuevo León presuntamente acreditando su domicilio en el estado, puntualizó que los trámites que realizó entre octubre de 2006 y febrero de 2007 se hicieron con apego a la ley.



Aclaró que fue un proceso entre particulares, para el cual registró un domicilio en la entidad sólo para recibir notificaciones, pues la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable, vigente en ese momento, no establecía ningún requisito de residencia.



A través de una tarjeta informativa emitida por el PRI, Ochoa Reza apuntó que incluso ese domicilio ha sido actualizado en dos ocasiones.

Por ello, aseveró que este tipo de información forma parte de una serie de ataques por parte del mandatario neoleones, pues recordó que primero lo acusó de haber recibido concesiones del gobierno de Rodrigo Medina, "situación que se demostró es falsa".



Dijo que después Rodríguez Calderón dijo que las concesiones no se podían traspasar, cuando la ley sí lo permite, y ahora presenta información sobre la supuesta residencia de Ochoa Reza en Nuevo León.



"Todas las acusaciones del gobierno de Jaime Rodríguez son falsas y denotan su ignorancia y desconocimiento por las leyes del estado que supuestamente gobierna", aseveró el dirigente nacional del PRI.



Refirió que desde 2012 hizo pública su declaración patrimonial y después presentó la 3 de 3 y la 3 de 3 plus, en las cuales se puede consultar su patrimonio y comprobar que no existen ese tipo de anomalías.