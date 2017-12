Enemigo del PRI es la mala imagen: Olvera

En los comicios de 2018 en la Ciudad de México el enemigo del PRI no es Morena ni el Frente, sino la percepción negativa que hay en contra del partido, la cual se debe revertir y convencer a la sociedad de que los priistas están actuando de una manera diferente.



Así lo reconoció el nuevo dirigente del tricolor capitalino, Francisco Olvera, quien admitió que el partido ha vivido un abandono marcado por un círculo vicioso en el que hay estructuras de militantes que no han recibido atención, por lo que aseguró: “Vinimos a romper ese círculo vicioso, a decirle a la gente que aquí está un comité que va a trabajar cerca de la gente, vamos a reactivar las estructuras”.



En entrevista con El Financiero, señaló que la mayor parte de la ciudadanía no tiene preferencias electorales, como lo reflejan diferentes estudios y encuestas, por lo que en 2018 el PRI debe aprovechar para cambiar la percepción y convencer a los ciudadanos de que es la mejor alternativa, con Mikel Arriola.



“El gran enemigo es la percepción que hay del partido un tanto estigmatizada, un tanto negativa. Tenemos que demostrar que estamos pensando y actuando de manera diferente, convencer a la sociedad, a esa gran parte de la ciudadanía que no tiene preferencias”, manifestó.



A pesar del descuido en el que está el PRI capitalino, para el exgobernador de Hidalgo, su nombramiento como delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) con funciones de presidente del partido representa un proyecto de ganar-ganar, porque además de que considera posible fortalecer la estructura, observa debilitados a Morena y al Frente.



Consideró que a la precandidata de Morena, Claudia Sheiunbaum, no le ayudó la forma en la que fue postulada, a lo que se suman, dijo, las “ocurrencias” de Andrés Manuel López Obrador para el país; mientras que los partidos del Frente no aprenden de sus errores históricos al hacer coaliciones contradictorias.