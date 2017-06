Encuentran 40 cuerpos en fosas clandestinas en Chihuahua

CHIHUAHUA.- El gobernador Javier Corral Jurado informó que elementos de la Fiscalía General del Estado localizaron 40 osamentas en tres puntos distintos del Valle de Juárez desde el inicio de su administración en octubre de 2016 y a la fecha.



“Encontramos 40 de muchos más, porque tan solo hemos revisado en 3 de los 26 puntos que tenemos señalados como zonas de inhumación clandestina por delincuentes que operan en la región, los cuales ya estamos analizando”, declaró.



Según comentó el mandatario estatal, estos restos humanos pertenecen a personas que engrosaban las listas de cientos de personas desaparecidas en diversos municipios de la entidad y que aún eran buscadas con vida, sin embargo, aseguró que durante la pasada administración estatal se tergiversaron los datos y se maquilló la información relacionada a los homicidios dolosos a un grado tan alto, que al momento no se cuenta con una estadística real de personas desaparecidas y asesinadas.



Ante ello, el Estado se comprometió a asumir las labores de búsqueda de personas con reporte de desaparición forzada, estadística que registró un abrupto repunte durante los últimos años debido –aseguró el gobernador- a la falta de interés de la pasada administración estatal por dar solución a esta problemática, misma que presenta mayor índice en la zona occidente y norte del territorio estatal.



Para esto, se requirió la intervención de un grupo de expertos forenses argentinos, quienes en conjunto con el personal de la Fiscalía analizan los expedientes en los que se detectaron incongruencias y malas integraciones de carpetas de investigación; las labores iniciaron en el área del Valle de Juárez, al norte de la entidad, en donde localizaron los restos óseos y comenzaron con la inhumación para posteriormente realizarle una serie de pruebas que permitieron su identificación.



En relación a esta problemática, legisladores del Congreso local aseguraron que la Fiscalía no cuenta con información exacta del número de personas desaparecidas en el estado, colocando a Chihuahua entre los once municipios de todo el país que no mide dicha incidencia, por lo que promovieron una iniciativa que contempla crear una Ley Estatal del Registro de Personas Extraviadas y Desaparecidas.



Dicha propuesta busca establecer y reglar el registro estatal de datos de personas extraviadas o desaparecidas y la unidad de búsqueda y control de registro de personas desaparecidas en el estado, ambas a cargo de la Fiscalía General, contemplando como datos indispensables para cada individuo, el sexo, la edad, nacionalidad, ubicación donde se registró la desaparición, origen étnico, discapacidad (en caso de existir) y otras diversas que en cada caso pudieran ser relevantes dependiendo de la situación.



Asimismo, se plantea la habilitación de un buzón para que se reciba información sobre las personas desaparecidas y que el registro mismo pueda ser consultado tanto por vía electrónica como telefónica los 365 días del año.