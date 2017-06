Encarcelan a 14 militares por “traición” al gobierno de Maduro

CARACAS.- Estados Unidos instó ayer al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas a tomar decisiones determinantes sobre Venezuela y no descartó su posible retiro de la instancia si sus sugerencias son ignoradas, al tiempo que se informó que al menos 14 militares venezolanos fueron arrestados durante los primeros días de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, a principios de abril, como sospechosos de “rebelión” y “traición”.



Los oficiales, según documentos obtenidos por Reuters, entre los que hay coroneles y capitanes, se encuentran desde entonces en la cárcel de Ramo Verde, el mismo penal en el que está detenido el líder opositor Leopoldo López, y están siendo procesados, aunque no está claro si la justicia les imputa formalmente esos cargos.



Las detenciones se produjeron en medio de un proceso de militarización del país ante los temores de Maduro por un posible quiebre en la cúpula de las fuerzas armadas.



El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski ya había denunciado que más de mil oficiales han manifestado su descontento con el gobierno chavista. Según su versión, 80 de ellos fueron arrestados.



Hasta ahora, no se ha registrado una protesta masiva de militares, pero sí un goteo de mandos que han manifestado abiertamente su oposición al Ejecutivo.



EN LA ONU

En tanto, Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, intervino en la 35° sesión del Consejo de Derechos Humanos para urgir al organismo a intervenir en Venezuela. Advirtió como un contrasentido que mientras mueren y resultan heridos numerosos manifestantes en las protestas, el gobierno de Maduro agradece el “voto de confianza” del organismo.



“Aquí, en la organización preeminente de derechos humanos del mundo, Venezuela es un miembro de buena reputación. Y usa esa membresía para bloquear toda conversación significativa sobre sus violaciones de los derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos no tiene excusa. No puede considerarse la principal organización de derechos humanos del mundo y seguir ignorando las violaciones y abusos que ocurren en Venezuela”, expresó.



En la misma línea, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, indicó que ha intentado diez veces el envío de una misión de observación al país suramericano pero su acceso ha sido negado.



El embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez rechazó las acusaciones.



“Es un comentario fuera de lugar. Estados Unidos no tiene ética para hacerle ese señalamiento a Venezuela”, dijo.