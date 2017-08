En Xochimilco mató a 7 y delegado no previene delitos

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos 10 meses, al menos siete personas murieron en Xochimilco a manos del grupo de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos; y al igual que en Tláhuac, el jefe delegacional emanado de Morena, Avelino Méndez, fue omiso en advertir a las autoridades de la actuación de esa banda en su territorio.



Pero eso no es todo, pues a pesar del incremento en la inseguridad, el funcionario fue el único que no destinó un solo peso en apoyo a la prevención del delito en su Programa Operativo Anual. Así lo denunció un análisis de la Coparmex entregado a El Financiero por el presidente Zonal Centro-Poniente, Javier Castañeda Monter.



En Tulyehualco, pueblo de Xochimilco que colinda con Tláhuac, desde hace dos años comenzó el cobro de piso y el renteo a unidades del transporte público, denunciaron representantes de las rutas 46 y 52. “Es de a 100 pesos por unidad y pasan como unas 300 al día”, indicaron, al tiempo que afirmaron que “algunos (choferes) aceptan que asalten a los pasajeros a cambio de no pagar cuota”.



Pobladores de esa localidad aseguran que quienes tienen algún negocio establecido deben entregar una cuota de 300 pesos a la semana o vender unas bolsitas con droga que les dejan para que puedan trabajar.



“Nos dicen que no vienen a cobrar, sino a vender y dejan una bolsitas con drogas, para que las vendamos y posteriormente pasan a recoger la cuenta; si nos negamos, tenemos que pagar el piso para que no nos agredan o incluso nos maten”, refiere la dueña de una tienda.



Recuerdan que el pasado 1 de mayo, una marisquería de la colonia Xaltocan fue atacada, muriendo el propietario del lugar, por negarse a ser renteado, y fueron lesionados dos de sus empleados.



Transportistas, comerciantes y habitantes de los pueblos también se han reunido con el delegado Avelino Méndez, y la respuesta ha sido la misma, los escuchan, pero no hacen nada porque no les compete.