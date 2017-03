En Veracruz hay más fosas clandestinas, asegura Solalinde

XALAPA.- El padre Alejandro Solalinde aseguró que existen testimonios que afirman que en Coatzacoalcos, Tierra Blanca, Acayucan, Orizaba y Córdoba existen muchas más fosas clandestinas y que podrían ser más grandes que las localizadas en el municipio de Alvarado.



“Eso que se ha encontrado es nada. Falta lo más grande que es Coatzacoalcos, Acayucan, Tierra Blanca, Orizaba, Córdoba. Hay cuevas. (…) Son dos cuevas. Las cuevas son de las últimas que todavía conservaban los cuerpos, porque a partir de ahí vino la técnica de Los Zetas de desaparecerlos en barriles de 200 litros”, dijo.



Afirmó que Veracruz es el principal sitio en México de reclutamiento de sicarios y en el que se desarrolla la trata de niñas y mujeres. La mayor parte de los desaparecidos son migrantes.



“Hay enterramiento por donde quiera. (…) Las últimas desapariciones las vimos en Medias Aguas, Veracruz cuando estuvimos denunciando los secuestros y no nos creyeron”.



El religioso denunció también que sacerdotes y hasta obispos tenían información sobre los secuestros y desapariciones ocurridas en Veracruz desde hace dos sexenios y se quedaron callados recibiendo favores de los dos gobiernos estatales anteriores emanados del PRI.



“Cuando estuvo Fidel Herrera Beltrán eran sus celebrantes familiares de sus sacramentos y recibieron favores de él y

guardaron silencio. Les dije de las fosas y no hicieron nada”.



Solalinde Guerra mencionó que hay testimonios que sostienen que la actuación de Los Zetas y en algunos casos del Cártel del Golfo, siempre se dio con la complicidad de las instituciones de Veracruz.



En esos testimonios se menciona a Fidel Herrera como el Zeta 1 y el principal beneficiario de los secuestros, a un comandante de la Policía Federal conocido como Jimmy, además de señalar como involucrados a muchos servidores públicos, entre ellos al ministerio público de Coatzacoalcos, Luis Reyes Barraza.



“Todo Veracruz es un fosario, es un estado fosado. (…) Aún no se ha visto lo demás”.