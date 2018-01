En Venezuela, totalitarismo dictatorial dicen expresidentes de América Latina 

Ex presidentes de América Latina, incluidos Vicente Fox y Felipe Calderón, condenaron la violencia que se vive en Venezuela y calificaron los hechos violentos que se han dado como totalitarismo dictatorial y crímenes de Estado.



“Los ex jefes de Estado y de gobierno firmantes expresamos nuestra pública consternación y la más severa condena a la dictadura de Nicolás Maduro luego de saber de las ejecuciones sumarias y extrajudiciales practicadas por fuerzas militares y paramilitares bajo su mando, el pasado día 15 de enero”.



En esta fecha, según reportaron medios internacionales, el gobierno venezolano asesinó al opositor Óscar Pérez; información que fue corroborada por fuentes oficiales y fue declarado como “el criminal más buscado”.



También se dieron a conocer publicaciones del mismo Pérez donde explicaba que las fuerzas gubernamentales seguían disparando aunque él había anunciado que estaba dispuesto a entregarse.



“Es necesario señalar que estos hechos atentan contra los principios más elementales de la humanidad y ocurren en un contexto de profundización del totalitarismo dictatorial. Los hechos consisten en crímenes de Estado”.



Además de los expresidentes mexicanos entre los firmantes están la ex presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, Álvaro Uribe, Oscar Arias, José María Aznar, Fernando de la Rúa, César Gaviria y Andrés Pastrana.