Zambrano propone alianza con AMLO... pero en gobierno de coalición

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder de la corriente Nueva Izquierda del PRD y exdirigente del partido, Jesús Zambrano, aseguró que se sentará a la mesa con Andrés Manuel López Obrador sólo si el dirigente de Morena está dispuesto a discutir primero un proyecto de país con otras fuerzas políticas, acordar un gobierno de coalición y después el procedimiento para elegir al candidato presidencial.



“Si Morena está dispuesto a hacerse presente en este llamado para ser parte de este frente amplio, bienvenido y discutamos primero qué programa para el país, qué tipo de régimen político requerimos. Nosotros planteamos un gobierno de coalición y luego discutimos el procedimiento para definir las candidaturas que encabezarían esta coalición”, detalló Zambrano.



“No al revés, de que 'yo soy el candidato y vengan y súmense incondicionalmente los demás' sin discutir programa, sin discutir acuerdos políticos, sin discutir nada de lo que necesita el país”, insistió.



El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados remarcó que “si él está dispuesto a hacerlo junto con otras fuerzas políticas, sí nos sentamos con López Obrador; porque no hay que olvidar que no deja de llamarnos un día, y otro también, que somos parte de la 'mafia en el poder'. No sé si él vaya a estar dispuesto a sentarse con quienes él dice que son los representantes de la 'mafia del poder'”.