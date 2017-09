No tenemos miedo a un proceso de expulsión: Lozano

["No vamos a entrar en falsos debates sobre si se cambia el nombre o no a los órganos electorales en los estados”: Fernando Rodríguez Doval, diputado del PAN. / Cuartoscuro]

CIUDAD DE MÉXICO.- No tenemos miedo a las amenazas de expulsión y por supuesto que nos vamos a defender, afirmó el senador Javier Lozano luego de que el PAN confirmó que inició el proceso contra los cinco senadores que participaron en la elección de la Mesa Directiva del Senado donde resultó electo Ernesto Cordero.



“Yo espero que si van a hacer una estupidez de esa naturaleza, mínimo nos den derecho de audiencia y que está sea pública", agregó el legislador.



Lozano Alarcón dijo que es lamentable lo que está ocurriendo y por supuesto "no nos vamos a ir. Nos vamos a quedar en el PAN con mucha dignidad. A mí la etiqueta de panista o el carácter de panista no me lo da una declaración, ni de (Jorge Luis) Preciado, ni de (Fernando) Herrera ni de (Ricardo) Anaya, yo soy panista de a deveras, por convicción y no por conveniencia".











"Y yo si creo que se equivocaron porque además como dice el dicho: “chillón el niño y la nana que lo pellizca”, pues si ya saben cómo somos para que nos echan a andar a ver ahora como lo manejan”, agregó.



En tanto, Salvador Vega Casillas advirtió que se defenderá y espera ver cómo van a sancionar a legisladores que votaron por otro miembro de su partido ante la alternativa que tenían de votar por un compañero o dejar que el PRI se quedara con dos órganos de gobierno.



"Yo creo que están adoptando una actitud demasiado visceral”, dijo.



En una carta difundida en redes sociales, los cinco legisladores advirtieron que enfrentarán el proceso de expulsión con dignidad y hasta las últimas consecuencias.



“Exigimos un juicio justo, público, imparcial, en el que se respeten nuestras garantías y derechos. Desconoceremos la autoridad y jurisdicción de los órganos a modo del autócrata dirigente".



Advirtieron que incluso "iremos hasta el Tribunal Electoral si es necesario. Anaya no decide quién es panista y quién no”.



EXPULSIÓN ESTÁ EN TRÁMITE: CEN



La solicitud para el proceso de expulsión contra Ernesto Cordero, Roberto Gil, Javier Lozano, Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega ya está en trámite, confirmó el secretario general del PAN, Damian Zepeda.



"Los órganos locales lo pidieron y se manda a la Comisión de Orden que es un órgano votado por el Consejo Nacional y ahí hay todo un proceso con garantía de audiencia y demás como se hace en el PAN, dijo en entrevista a Radio Fórmula.



Sin embargo aclaró que el tema central de la reunión de Comisión Permanente está tarde en el CEN es lo del Frente Amplio Opositor, que es una buena noticia para el país.



Comentó que en el caso de los legisladores "hubo una falta grave, hay ofensa en el PAN y hay un sentimiento genuino porque estuvo mal lo que hicieron y está enmarcado en una estrategia del PRI para denostar a la dirigencia e intervenir en el grupo parlamentario.



Señaló: "yo estoy porque la Comisión de Orden analice las peticiones que tienen y estoy porque no nos distraigamos, eso pasó, fue muy penoso, muy lastimoso y no debió haber sucedido".



Dijo que se informará del caso pero en la reunión de este lunes, el tema es el Frente Opositor.