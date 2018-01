En Sonora, Morena-PT-PES presentan coalición para elecciones

SONORA.- Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social irán juntos en las elecciones estatales de Sonora con la coalición “Juntos Haremos Historia”, donde disputarán 21 distritos locales y 72 presidencias municipales, informaron dirigentes de esos 3 partidos políticos en la entidad.



Alfonso Durazo Montaño aseguró que la fortaleza de la coalición en Sonora es algo real y que buscarán el triunfo en todas las posiciones en que compitan, además de que sostuvo que la fuerza que impulsa el cambio con la precandidatura presidencial de Andrés Manuel Lopez Obrador y su movimiento no lo para nadie, ni el intento de fraude electoral.



Durazo Montaño, dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional en la entidad, Jaime Moreno Berry, presidente del PT y Martín Preciado Bracamonte, delegado nacional del PES, informaron que el acuerdo marca que el 50 por ciento de las nominaciones tocarán a Morena, y partes iguales del 25 por ciento a las otras 2 fuerzas coligadas, aunque los dirigentes aclararon que en todas las posiciones existe la posibilidad de que los tres partidos nominen aspirantes, que al final se definirán a través de encuestas en caso de que no lleguen a acuerdos.



Aseguraron que no habrá “ rebatinga" por las posiciones electorales como se presenta en las otras fuerzas políticas, porque quienes integran la coalición han tenido la capacidad de tomar acuerdos sólidos, en donde ponen por encima de intereses personales el interés general de tener certeza de triunfo y aportar votos a la causa de López Obrador.