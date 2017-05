En segundo debate solo participan cinco de ocho candidatos de Nayarit

NAYARIT.- En el segundo debate organizado por el Consejo Empresarial de Nayarit (CEN), llevado a cabo en el Teatro del Pueblo "Alí Chumacero", solo acudieron 5 de 8 candidatos.



Declinaron asistir los candidatos independientes Antonio Ayón e Hilario Ramírez Villanueva, así como Antonio Echevarría García de la alianza Juntos Por Ti (PAN, PRD, PT, PRS).



El debate tuvo como temas centrales Desarrollo Económico, Fortalecimiento de las Pymes, Desarrollo Regional, Viabilidad Financiera, Estrategia contra la Corrupción; en cuanto al impulso que debe tener el estado, para el desarrollo integral, los candidatos ofrecieron incrementar la infraestructura carretera, educativa como dijo el candidato de la alianza Nayarit de Todos (PRI, PVEM y PANAL) Manuel Cota y coincidió Miguel Ángel Navarro Quintero de Morena.



En su mayoría los aspirantes a dirigir el estado se pronunciaron por incluir a los empresarios a la participación de las políticas públicas en materia de desarrollo económico, aunque el candidato de Movimiento Ciudadano, Raúl Mejía, señaló que los empresarios no deben gobernar pero deben crearse incentivos, sobre todo en cuanto a la reducción de impuestos para incentivar la inversión privada.



El debate se apegó a las reglas generales de Debates del INE y los candidatos tuvieron oportunidad de dar a conocer sus propuestas, replicar y contrareplicar ideas; espacio que aprovechó como parte del enfrentamiento político, Manuel Cota de Nayarit de Todos, quien aludió a los candidatos ausentes, y los llamó "rajones y coyones" por no participar, particularmente a Antonio Echevarría de la alianza Juntos Por Ti, de quien refirió que a pesar de ser líder empresarial, no acudió al encuentro y por esta falta no merecía gobernar el estado.



Mientras tanto el candidato de Morena también envió un mensaje a Echevarría García, a quien dijo que "debe reflexionar sobre enfrentar la realidad de la política", en alusión a su declinación por participar en este debate, del que el Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) se deslindó de organizar, pero mantuvo la asesoría a los empresarios del CEN, para llevar a cabo.