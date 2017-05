En riesgo, más de 3 mil plazas de docentes de la Sección 22

OAXACA.- Tres mil 699 profesores afiliados a la Sección 22 podrían perder su plaza si este viernes no presentan el examen de evaluación final, requisito de la Ley del Servicio Profesional Docente.



Fuentes del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) consultadas por El Financiero, informaron que los profesores aceptaron acogerse a los beneficios del proceso, autorizado desde el inicio del gobierno en turno, y que les permitiría no solo alcanzar mejoras económicas sino la posibilidad de ascender a otros cargos dentro de la estructura educativa.



El examen para regularizar a los casi tres mil 700 maestros sería el último paso para acceder a los beneficios enmarcados en la reforma educativa, y que de no realizarlo, sus salarios serían suspendidos desde la primera quincena del mes de junio.

Un documento interno del IEEPO señala al grupo radical Los Pozoleros como quienes están detrás de las acciones violentas para evitar el desarrollo de los exámenes de evaluación y que se han dedicado a boicotear las sedes.



Incluso, se comprobó que el grupo radical fue el autor de la quema de las puertas de la escuela "Abraham Castellanos" y llantas en una barricada en el Centro Histórico el pasado 2 de mayo cuando apenas se estaban iniciando las mesas de trabajo entre la dirigencia de la Sección 22 y el gobierno de Oaxaca, buscando romper ese diálogo.



Un video grabado por una ciudadana permitió conocer el vehículo en el que viajaban los responsables de los incendios, que al difundirse en redes sociales fue rápidamente ubicado estacionado a un costado del edificio de la Sección 22, adentro de la unidad había credenciales de maestros precisamente pertenecientes al ala radical del magisterio.