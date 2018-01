En Puebla, Morena-PT-PES registran alianza 'Juntos haremos historia'

PUEBLA.- Asegurando que habrá una “elección de Estado”, Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), registran el convenio de coalición “Juntos Haremos Historia".



El dirigente de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, exigió al Instituto Electoral del Estado (IEE) que se garantice "piso parejo" en los próximos comicios, pues es evidente que se pretende tener una elección de Estado con la virtual designación de Martha Erika Alonso, (esposa del exmandatario Rafael Moreno Valle), como candidata del PAN al gobierno, y por el hecho de que el actual jefe del Ejecutivo, Antonio Gali Fayad, difundiera imágenes de una reunión con la señalada.



“Le pido al Instituto Electoral lo mismo que he venido pidiendo, que busquen las condiciones para que haya piso parejo, para que sea una elección de las que la ciudadanía se sienta orgulloso, que la ciudadanía no se sienta con dudas, es una elección histórica y esperemos que el IEE esté a la altura porque las amenazas son muchas, nos vamos a enfrentar a un intento de elección de estado y solo con la participación ciudadana y la defensa del voto es como vamos a salir adelante”, sentenció.



Por su parte el dirigente del PES, Raúl Barranco, señaló que México vive un momento histórico y Puebla atraviesa por momento complicado con problemas de inseguridad, desarrollo social, educación y salud,

que obligan a las instituciones políticas y ciudadanos a organizarse para lograr un mejor futuro.



En tanto, el coordinador del PT, Mariano Hernández Reyes aseveró que la alianza no es por cuotas políticas sino en la búsqueda de un cambio real. “No vamos por cuotas políticas y no vamos por un proyecto de grupos por regiones sino por la sensibilidad de las regiones”.



El acuerdo de coalición marca que el 50 por ciento de las candidaturas corresponden a Morena, 25 de los espacios al PES y el otro 25 por ciento al PT.