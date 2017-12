En México se dispara uso de drogas: 'TWP'

México ya no sólo es un productor de drogas, sino que el consumo ha incrementado en el territorio, lo que representa un desafío a los funcionarios de salud en el país, informó el diario estadounidense The Washington Post.



“Si bien las tasas de consumo de drogas siguen siendo muy inferiores a las de Estados Unidos, el porcentaje de hombres mexicanos entre 12 y 65 años que consumieron drogas ilegales casi se duplicó en la última década (hasta el 15.8 por ciento) mientras que el porcentaje de mujeres aumentó más del doble (4.3 por ciento)”, destacó el diario estadounidense en su reportaje titulado “El narcotráfico en México golpea su propio hogar”.



De acuerdo con el rotativo, durante décadas, México consideró la adicción como un problema sólo de los estadounidenses, mercado final de las sustancias que recorrían México para cruzar la frontera del norte; sin embargo, la historia cambió con el estancamiento de las drogas en el mercado interno.



“Producimos en México, ese es un problema, y lo exportamos, pero cada año se queda más (droga) aquí, y la gente comienza a consumirla”, explicó en entrevista con el diario estadounidense, Manuel Mondragón y Kalb, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones de México.



Además, el funcionario señaló que a pesar de no existir “un boom de consumo”, en algunas entidades del país “sí tenemos un problema”.



Mencionó que se registraba un consumo creciente de heroína en Ciudad Juárez; cocaína, en Acapulco; y un número considerable de adictos a las matanfetaminas en el oeste del estado de Jalisco, siendo Tijuana una región, que comparte frontera con San Diego, donde se tenía uno de los mayores problemas.



“El creciente consumo de México se debe en parte a una gran oferta. Durante mucho tiempo (fue)un productor de mariguana y adormidera,(pero) este país asumió un papel más importante cuando sus cárteles se convirtieron en los principales transportistas de cocaína colombiana a los Estados Unidos en la década de 1980”, recordó The Washington Post en su reportaje, publicado el pasado 26 de noviembre en su primera plana.



El diario señaló que a pesar de que no se dispone de números exactos, la cantidad de adictos registró un aumento, y estima que también se ha duplicado en la última década.



Según la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, entre 2013 y 2016 “el voraz apetito” de los estadounidenses, provocó que México triplicara la producción, y a medida que las autoridades de Estados Unidos tomaron medidas enérgicas contra los laboratorios estadounidenses de metanfetamina, la producción se trasladó a México.