'En México no hay lugar para la intolerancia', responde EPN

En el marco de la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión, el mandatario pidió reconocer los avances que como país hemos alcanzado, porque destruir lo mucho que se ha avanzado suele ser muy fácil.

De acuerdo con el Ejecutivo, su gobierno ha sido tolerante ante la crítica que proviene de una sociedad abierta y plural como la nuestra. “En México no hay lugar para la imposición frente a la diferencia, ni la censura frente a la libertad”, aseveró.

Ante representantes de los mil 600 empresarios de radio y televisión que conforman la CIRT, puso énfasis en que la libertad de expresión, la libertad de prensa y la pluralidad de ideas son principios básicos de nuestra democracia.

De cara a la elección del 1 de julio, el mandatario destacó que en los siguientes meses, los mexicanos decidiremos nuestro futuro y lo haremos en un marco de libertades con todos los elementos que nos ayudan a tomar decisiones razonadas.

“Es aquí donde la información veraz y confiable se vuelve la herramienta más poderosa para los votantes. Al informar con imparcialidad y objetividad los medios de comunicación ayudan al público a identificar las noticias falsas las mejor conocidas como fake news en este proceso electoral”, agregó.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Édgar Pereda Gómez, destacó que los empresarios del sector han sido testigos de la evolución del país, al pasar de una sociedad marcada por el caudillismo y la tiranía, a una sociedad de voces sin censura.

Planteó que quien lleve las riendas del país debe impulsar una cobertura educativa universal, seguir con políticas contra la inseguridad que azota distintas regiones del país, ampliar la atención a la salud, abrir oportunidades a los jóvenes para empezar a erradicar los grandes males y fomentar la sustentabilidad ambiental.

“Esto sólo se puede lograr con políticas progresivas y no regresivas. México necesita seriedad, con medidas sustentadas a mediano y largo plazo, no ocurrencias que, por su naturaleza, frenan el desarrollo y progreso que necesitamos como nación. Hoy en día México es la mezcla perfecta de modernidad y desarrollo. No caigamos en falsas promesas”, consideró.

De acuerdo con el presidente de la CIRT, la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión ha marcado los pasos para la mejora de las condiciones de competencia.