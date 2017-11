En México, 9 mil 500 niñas son madres antes de los 15 años: Narro

CIUDAD DE MÉXICO.- José Narro Robles, secretario de Salud, dijo que en México, cada año, nueve mil 500 niñas son madres antes de cumplir los 15 años.



Durante la ceremonia conmemorativa del XL Aniversario del Primer Programa de Planificación Familia, comentó que se han tenido avances en los primeros dos años que se ha implementado la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo (ENAPEA), aunque aún hay retos.



“En el caso de las niñas de 10, 11, 12, 13 y 14 años; el año previo a la entrada de la Estrategia, teníamos poco más de 11 mil nacimientos en niñas y en 2016 tuvimos poco más de nueve mil 500 nacimientos. Se trata de una disminución, pero todavía no puede decir que sea una tendencia. Una golondrina no hace verano, dos tampoco, necesitamos más tiempo para ver si efectivamente esto se va consolidando, deseamos que así sea”, dijo.



Sobre las iniciativas en algunos estados para quitar la entrega de anticonceptivos, Narro Robles dijo que la ley es muy clara y se debe de respetar.



“Cumplir la ley no es opcional, estos son asuntos más allá de una forma de entender la vida, que es muy respetable, por supuesto, pero en donde también son muy respetables y son de cumplimiento obligatorio de las políticas publicas”.