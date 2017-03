En México hay señalados por el caso Odebrecht pero no hay castigos: académicos de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO.- Nombres como Emilio Lozoya, Fidel Herrera, Javier Duarte, Felipe Calderón, entre otros, figuran entre los señalados por el caso de la empresa brasileña Odebrecht y no han recibido ningún tipo de castigo, pese a que México cuenta con las mejores leyes de Transparencia, dijeron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Durante la conferencia Corrupción e impunidad: el caso de la empresa Odebrecht, Irma Eréndira Sandoval, directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM, dijo que en el caso de la constructora brasileña respecto al pago de sobornos para asegurarse contratos es emblemático.



“En pocos casos podemos ver con tanta claridad los entretelones del sistema de corrupción estructural que tiene postrado a México, América Latina y en general a las supuestas democracias del mundo entero”, comentó.

Sobreprecios, sobornos, evasión del fisco, paraísos fiscales, robo al erario público, defraudación del estado, contaminación de sistemas democráticos y corrupción de partidos políticos, son algunas de las acusaciones a diversos funcionarios durante el gobierno de Felipe Calderón, principalmente, que no han rendido cuentas al respecto.



“La propia Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades con este tipo de contratos, los señaló y la empresa Pemex simplemente arregló los asuntos pero no pasó a mayores”, explicó la académica.



Destacó que una buena manera de comenzar a castigar o encontrar culpables es cruzando nombres del caso Odebrecht con otros dos casos relacionados con corrupción en Latinoamérica: SwissLeaks, en el que dos mil 642 ciudadanos mexicanos no declararon impuestos en sus países, mientras mantenían su dinero en cuentas suizas; y el caso Panamá Papers, uno similar de blanqueo de dinero.



Entre los nombres que mencionó la académica se encuentra el de Alfredo Elías Ayub, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, y que intentó tramitar una empresa con Odebrecht en el río La Antigua para construir una presa. El funcionario estuvo involucrado también en el caso SwissLeaks.



Sobre Odebrecht, Fabio Barbosa Cano del Instituto de Investigaciones Económicas, dijo que a pesar de los nombres que están involucrados, México no ha señalado a ninguna persona, por lo cual las instituciones mexicanas quedan “mal paradas”.



“Este es un asunto que tiene que ventilarse, tenemos que seguirlo discutiendo y formular demandas concretas para evitar posibles penalizaciones a Pemex, para evitar más afectación a sus plantas petroquímicas que han sido cerradas para poder abastecer o cumplir los compromisos que se hicieron con los brasileños, y se ha causado de esta manera lo que hay que luchar por evitar un daño a los intereses nacionales”, agregó.



Los académicos reiteraron que en Ecuador expulsó a la empresa; en Colombia está suspendida cualquier relación con Odebrecht; República Dominicana tiene clausurada cualquier interacción, “ha habido una institucionalidad de más convicción en el combate a la corrupción en otros países”, asegura Sandoval. Y México sólo abrió una investigación en la Secretaría de la Función Pública “contra quien resulte responsable”.